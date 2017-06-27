Агент: «Бауэр проверяет, имеет ли право на российское гражданство»

Агент защитника «Вердера» Роберта Бауэра Томас Боэм отметил, что юристы проверяют возможность получения 22-летним игроком российского гражданства. Ранее появлялись слухи, что Бауэром интересуется «Спартак».

«Родители Роберта из Казахстана, его бабушка и дедушка - из России. В настоящее время у Роберта только немецкое гражданство, он играл за молодежные сборные Германии. Возможно, он имеет право на российский паспорт, наши юристы проверяют это, но это не является главным приоритетом для игрока на данный момент. Роберт ни в коем случае не будет делать необдуманных решений, чтобы не навредить себе. Есть интерес от российских клубов. Но я не буду называть их. Бауэром уже интересовались клубы из России перед началом прошлого сезона, так как у Роберта есть русская родословная, но в данный момент у него контракт с клубом до 2020 года и он счастлив выступать за „Вердер“.

Роберт - молодой и очень разносторонний защитник. Он провел очень хороший сезон в Бундеслиге и, естественно, к нему проявляют интерес многие клубы Европы. Роберт не скрывает того, что хотел бы поиграть в Лиге чемпионов, но хочу заверить вас, что он ни в коем случае не будет делать необдуманных решений, чтобы не навредить себе».