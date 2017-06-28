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Геркус: «Денисов при переходе в „Локомотив“ согласился на понижение зарплаты»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: игроки, Локомотив М, Денисов Игорь, Геркус Илья
Сегодня, 00:19 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов
Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к полузащитнику его команды Игорю Денисову.
«Игорь считает себя футболистом „Локомотива“ и хочет у нас остаться. Предложение из „Зенита“ не поступало.
В „Динамо“ он получал около 5 млн евро? У нас и близко не было таких денег. Он согласился на существенное понижение зарплаты. Более чем в два раза».
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