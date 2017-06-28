Геркус: «Денисов при переходе в „Локомотив“ согласился на понижение зарплаты»

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к полузащитнику его команды Игорю Денисову.

«Игорь считает себя футболистом „Локомотива“ и хочет у нас остаться. Предложение из „Зенита“ не поступало.

В „Динамо“ он получал около 5 млн евро? У нас и близко не было таких денег. Он согласился на существенное понижение зарплаты. Более чем в два раза».