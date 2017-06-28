Рейтинг@Mail.ru

Геркус: «Денисов при переходе в „Локомотив“ согласился на понижение зарплаты»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: игроки, Локомотив М, Денисов Игорь, Геркус Илья
Сегодня, 00:19 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к полузащитнику его команды Игорю Денисову.

«Игорь считает себя футболистом „Локомотива“ и хочет у нас остаться. Предложение из „Зенита“ не поступало.

В „Динамо“ он получал около 5 млн евро? У нас и близко не было таких денег. Он согласился на существенное понижение зарплаты. Более чем в два раза».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 01:35
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:45
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:37
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:23
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:23
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
01:21 Шишкин: «После матча с Мексикой Акинфеева никто не обвинял» 0
Вчера
22:29 В контракте Миранчука с «Локомотивом» есть опция о переходе в зарубежный клуб 4
26 июня 2017
22:58 Ари: «Все мои мысли о матче со „Спартаком“» 62
Александр Чистяков
На место легенды. 11 вратарей против Акинфеева
​У Акинфеева снова случился сбой в международном матче. «Соккер.ру» подобрал Игорю преемников на случай, если он все-таки будет лишен «капитанской неприкосновенности».
Комментариев: 58
09:51 Экс-голкипер «Амкара» Будаков находится на просмотре в «Анжи» 3
25 июня 2017
21:29 Игроки сборной России присоединятся к «Спартаку» 2 июля 33
21:19 Дзюба: «Этот message – шутка. Люди что-то додумывают за нас» 292
20:39 Зобнин: «Занимаюсь в тренажерном зале по 6 часов в день» 29
Вадим Багров
Незаменимый. Акинфеев делает сборную сильнее?
Раз полевые футболисты сборной не в состоянии перекрыть голами явные ляпы голкипера, «Соккер.ру» ищет, в чем смысл безоговорочной ставки на Акинфеева?
Комментариев: 135
Станислав Горин
Реанимация к ЧМ-18. Что реально сделать за год?
«Соккер.ру» предлагает отказаться от фантазий – Черчесов и Мутко останутся главными в сборной до ЧМ-18, и проанализировать, как можно улучшить команду за год?
Комментариев: 34
все материалы по этой теме
Турниры