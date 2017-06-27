Сиригу стал игроком «Торино»

«Торино» объявил о подписании контракта с вратарем Сальваторе Сиригу. Голкипер ранее разорвал контракт с ПСЖ и перебрался в Турин в статусе свободного агента. В Париже на него не рассчитывали, прошлый сезон Сиригу заканчивал на правах аренды в «Осасуне». Всего в ПСЖ Сиригу провел пять сезонов, проведя 145 матчей в Лиге 1. Также на его счету 17 матчей за сборную Италии.