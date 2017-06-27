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Сиригу стал игроком «Торино»
Сегодня, 17:57 | Источник: ФК "Торино" | Редакция: Сергей Иванов
«Торино» объявил о подписании контракта с вратарем Сальваторе Сиригу. Голкипер ранее разорвал контракт с ПСЖ и перебрался в Турин в статусе свободного агента. В Париже на него не рассчитывали, прошлый сезон Сиригу заканчивал на правах аренды в «Осасуне». Всего в ПСЖ Сиригу провел пять сезонов, проведя 145 матчей в Лиге 1. Также на его счету 17 матчей за сборную Италии.
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