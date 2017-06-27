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Диас Мариано перейдет из «Реала» в «Лион» за 8 млн евро
Сегодня, 17:13 | Источник: Marca.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Нападающий «Реала» Диас Мариано перейдет в «Лион» за 8 миллионов евро. Стороны практически уладили все вопросы по переходу нападающего. О трансфере футболиста будет объявлено в самое ближайшее время.
Диас Мариано в прошлом сезоне сыграл в восьми матчах чемпионата Испании, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
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