Диас Мариано перейдет из «Реала» в «Лион» за 8 млн евро

Нападающий «Реала» Диас Мариано перейдет в «Лион» за 8 миллионов евро. Стороны практически уладили все вопросы по переходу нападающего. О трансфере футболиста будет объявлено в самое ближайшее время.

Диас Мариано в прошлом сезоне сыграл в восьми матчах чемпионата Испании, забил один гол и отдал одну голевую передачу.