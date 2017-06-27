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«Майнц» подписал румынского полузащитника Максима
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: трансферы, Майнц, Штутгарт, Максим Александру
Сегодня, 18:51 | Источник: ФК "Майнц" | Редакция: Сергей Иванов
«Майнц» объявил о подписании игрока сборной Румынии Александру Максима. 26-летний полузащитник заключил контракт с «Майнцем» до 2021 года. Ранее он выступал за «Штутгарт», в составе которого с 2013 года провел 131 матч, забил 17 мячей и сделал 35 результативных передач. В сборной Румынии он провел 27 матчей.
Ранее «Майнц» подписал вратаря Рене Адлера.
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