«Майнц» подписал румынского полузащитника Максима

«Майнц» объявил о подписании игрока сборной Румынии Александру Максима. 26-летний полузащитник заключил контракт с «Майнцем» до 2021 года. Ранее он выступал за «Штутгарт», в составе которого с 2013 года провел 131 матч, забил 17 мячей и сделал 35 результативных передач. В сборной Румынии он провел 27 матчей.

Ранее «Майнц» подписал вратаря Рене Адлера.