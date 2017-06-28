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Полоз: «Очень рад, что попал в такой великий клуб»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: игроки, Зенит, Полоз Дмитрий
Сегодня, 13:33 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Дмитрий Кристя

Новичок «Зенита» Дмитрий Полоз дал первое интервью пресс-службе «сине-бело-голубых».

«Очень рад, что попал в такой великий клуб, один из лучших в России, и, думаю, что он станет одним из лучших в Европе. Поэтому я очень рад.

Манчини стал одним из самых важных факторов, из-за которых я перешел в „Зенит“. Тренер сказал, что нуждается во мне, хотел бы меня видеть в команде, поэтому я очень рад. Хочу и мечтаю поработать с таким специалистом. Знаю, что он много времени уделяет тактике и дисциплине. Я, в принципе, с такими тренерами, как Красножан и Бердыев, работал, поэтому мне импонирует дисциплина на поле.

„Крестовский“? Очень красивый стадион. Думаю, один из лучших в России, может сравниться с „Краснодаром“, со „Спартаком“ по уровню. Очень хорошее осталось впечатление. Понятно, что многие говорили о поле, что оно не очень хорошего качества. Сейчас оно уже среднего качества. Однако, думаю, что к началу чемпионата оно уже будет очень хорошим».

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