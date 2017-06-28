Валерий Петраков подпишет с «Томью» новый контракт

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев сообщил о том, что клуб вскоре продлит сотрудничество с наставником Валерием Петраковым, который начал готовить команду к новому сезону без контракта:

«На сегодняшний день контракт еще не продлен, но мы обязательно его продлим, скоро объявим об этом на официальном сайте. Мы поставим подписи под новым соглашением сегодня-завтра, крайний срок - в понедельник, оно будет рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на один год».