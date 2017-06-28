30
«Вождовач» разгромил «Оренбург»
Сегодня, 11:24 | Источник: 1fnl.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
На сборе в Сербии «Оренбург» крупно проиграл белградскому клубу «Вождовач».
«Оренбург» - «Вождовач» - 0:3 (0:1)
«Оренбург»: Руденко (Абакумов 46), Малых, Осипов (Билюков 70), Андреев, Гетигежев (Царикаев 46), Чиркин (Миронов 30), Дзахов, Рудаков (Дюриш 46), Чуканов (Парняков 58), Коронов (Васиев 76) Делькин (Благо 58).
Накануне клуб продлил контракт с хавбеком Благо.
Другие материалы по теме:
Вчера
Александр Чистяков
«Соккер.ру» взвешивает впечатления и эмоции после группового турнира Кубка Конфедераций и формирует карту симпатий для каждой из четырех команд, претендующих на трофей.
12:48 Видео ЦСКА представил промо-ролик к новому сезону 44
26 июня 2017
Александр Чистяков
Три четверти матчей Кубка Конфедераций сыграны, впереди важные встречи, а «Соккер.ру» подводит итоги группового раунда в цифровом формате.
60
Или войдите через