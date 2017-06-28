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«Вождовач» разгромил «Оренбург»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: события, Вождовач, Оренбург
Сегодня, 11:24 | Источник: 1fnl.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

На сборе в Сербии «Оренбург» крупно проиграл белградскому клубу «Вождовач».

«Оренбург» - «Вождовач» - 0:3 (0:1)

«Оренбург»: Руденко (Абакумов 46), Малых, Осипов (Билюков 70), Андреев, Гетигежев (Царикаев 46), Чиркин (Миронов 30), Дзахов, Рудаков (Дюриш 46), Чуканов (Парняков 58), Коронов (Васиев 76) Делькин (Благо 58).

Накануне клуб продлил контракт с хавбеком Благо.

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