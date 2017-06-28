Рейтинг@Mail.ru

«Крылья Советов» разбили болгарский «Дунав» в контрольной встрече

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2017/2018, Россия: события, Крылья Советов, Дунав Стари Бановчи
Сегодня, 15:15 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

«Крылья Советов» на своем сербском сборе провели контрольную встречу с болгарским клубом «Дунав», которая завершилась разгромной победой самарцев.

«Крылья Советов» – «Дунав» (Стари Бановчи) – 9:2 (3:1)
Голы: Кудряшов 13, 62, Мияйлович 15, 75, Георгиевский 30, 64, 66, Чочиев 50, Зотов 59.

«Крылья Советов»: Леонов (Шильников), Тихонов, Гоцук, Гаджибеков (Таранов), Зотов, Зинков, Мияйлович, Чочиев, Георгиевский, Киселев, Кудряшов.

Ранее «Крылья» сыграли вничью с «Оренбургом».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
11:24 «Вождовач» разгромил «Оренбург» 9
09:55 «Амкар» сегодня объявит о продлении контракта с Гаджиевым 4
Вчера
19:47 Абонементы «Зенита» будут действовать на «Петровском» и «Крестовском» 43
Александр Чистяков
За кого болеть в решающих матчах КК-2017?
«Соккер.ру» взвешивает впечатления и эмоции после группового турнира Кубка Конфедераций и формирует карту симпатий для каждой из четырех команд, претендующих на трофей.
Комментариев: 15
18:13 «Тосно» сыграет с загребским «Динамо» на сборе в Словении 2
12:48 Видео ЦСКА представил промо-ролик к новому сезону 44
04:59 Руководство «Динамо»: «Задача на сезон – избежать стыковых матчей» 92
26 июня 2017
Александр Чистяков
34 гола и другие цифры группового этапа Кубка Конфедераций
Три четверти матчей Кубка Конфедераций сыграны, впереди важные встречи, а «Соккер.ру» подводит итоги группового раунда в цифровом формате.
Комментариев: 11
21:54 «Зенит» начал продажу абонементов на первый круг нового сезона 19
20:57 «Локомотив» отправил 10 мячей в ворота словенского клуба 29
все материалы по этой теме
Турниры