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«Крылья Советов» разбили болгарский «Дунав» в контрольной встрече
Сегодня, 15:15 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
«Крылья Советов» на своем сербском сборе провели контрольную встречу с болгарским клубом «Дунав», которая завершилась разгромной победой самарцев.
«Крылья Советов» – «Дунав» (Стари Бановчи) – 9:2 (3:1)
Голы: Кудряшов 13, 62, Мияйлович 15, 75, Георгиевский 30, 64, 66, Чочиев 50, Зотов 59.
«Крылья Советов»: Леонов (Шильников), Тихонов, Гоцук, Гаджибеков (Таранов), Зотов, Зинков, Мияйлович, Чочиев, Георгиевский, Киселев, Кудряшов.
Ранее «Крылья» сыграли вничью с «Оренбургом».
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