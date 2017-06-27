Абонементы «Зенита» будут действовать на «Петровском» и «Крестовском»

Питерский «Зенит» объявил о старте продаж абонементов на следующий сезон. Так как команда в новом сезоне планирует провести несколько матчей на старом стадионе, то действие абонемента будет распространяться на два стадиона – «Крестовский» и «Петровский».

Ранее сообщалось о том, что в течение 48 часов «Зенит» подпишет контракт с нападающим «Ривер Плейта» Себастьяном Дриусси.