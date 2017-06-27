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Абонементы «Зенита» будут действовать на «Петровском» и «Крестовском»
Сегодня, 19:47 | Источник: Fontanka.ru | Редакция: Максим Коджеспиров
Питерский «Зенит» объявил о старте продаж абонементов на следующий сезон. Так как команда в новом сезоне планирует провести несколько матчей на старом стадионе, то действие абонемента будет распространяться на два стадиона – «Крестовский» и «Петровский».
Ранее сообщалось о том, что в течение 48 часов «Зенит» подпишет контракт с нападающим «Ривер Плейта» Себастьяном Дриусси.
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25 июня 2017
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Не, понятное дело, что Зенит соберёт стадион.
Но почему коняшки и cпартачье продают абики на весь сезон(включая ЛЧ) за 20-24 тысячи на центральные сектора, а Зенит за те же 21-22 тысячи продаёт только на пол сезона?
Не смотря на тот факт, что в нерезиновке и народу в 3 раза больше живет, и денег там явно больше.
Состав позволяет.....)))))