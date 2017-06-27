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Абонементы «Зенита» будут действовать на «Петровском» и «Крестовском»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, Зенит
Сегодня, 19:47 | Источник: Fontanka.ru | Редакция: Максим Коджеспиров

Питерский «Зенит» объявил о старте продаж абонементов на следующий сезон. Так как команда в новом сезоне планирует провести несколько матчей на старом стадионе, то действие абонемента будет распространяться на два стадиона – «Крестовский» и «Петровский».

Ранее сообщалось о том, что в течение 48 часов «Зенит» подпишет контракт с нападающим «Ривер Плейта» Себастьяном Дриусси.

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