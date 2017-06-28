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Стало известно расписание первых восьми туров РФПЛ сезона-2017/18

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события
Сегодня, 17:12 | Источник: Rfpl.org | Редакция: Роман Мельник

Российская футбольная Премьер-Лига представила утвержденное расписание первых восьми туров сезона-2017/18. Расписание оставшихся туров составят после того, как определятся все участники групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы

14 июля (пятница) - Суперкубок России

1 тур

15 июля (суббота)
«Урал» - «Ростов» 15:00
«Тосно» - «Уфа» 17:30
«Анжи» – ПФК ЦСКА 20:00

16 июля (воскресенье)
«СКА Хабаровск» - «Зенит» 11:00
«Рубин» - «Краснодар» 17:30
«Ахмат» - «Амкар» 21:30

18 июля (вторник)
«Локомотив» - «Арсенал» 19:30
«Спартак» - «Динамо» 19:30 («Арена Химки»)

2 тур

21 июля (пятница)
«Анжи» - «Амкар» 19:30

22 июля (суббота)
ПФК ЦСКА - «Локомотив» 15:00
«Зенит» - «Рубин» 17:30
«Краснодар» - «Тосно» 20:00

23 июля (воскресенье)
«Уфа» - «Спартак» 15:00
«Динамо» - «Урал» 17:30
«Ростов» - «Ахмат» 20:00

24 июля (понедельник)
«Арсенал» - «СКА Хабаровск» 19:30

3 тур

29 июля (суббота)
«СКА Хабаровск» – ПФК ЦСКА 15:00 («Арена ЦСКА»)
«Урал» - «Уфа» 15:00
«Рубин» - «Арсенал» 17:30
«Ахмат» - «Динамо» 20:00

30 июля (воскресенье)
«Амкар» - «Ростов» 15:00
«Локомотив» - «Анжи» 17:30
«Тосно» - «Зенит» 20:00  

31 июля (понедельник)
«Спартак» - «Краснодар» 19:30

4 тур

4 августа (пятница)
«Анжи» - «Ростов» 20:00

 5 августа (суббота)
«Уфа» - «Ахмат» 15:00
«Динамо» - «Амкар» 17:30
«Локомотив» - «СКА Хабаровск» 20:00

6 августа (воскресенье)
«Арсенал» - «Тосно» 15:00
ПФК ЦСКА - «Рубин» 17:30
«Зенит» - «Спартак» 20:00
«Краснодар» - «Урал» 20:00

5 тур

8 августа (вторник)
«СКА Хабаровск» - «Анжи» 11:00
«Амкар» - «Уфа» 17:30

9 августа (среда)
«Урал» - «Зенит» 17:30
«Тосно» – ПФК ЦСКА 20:00
«Спартак» - «Арсенал» 19:30
«Ростов» - «Динамо» 20:00
«Рубин» - «Локомотив» 20:00

10 августа (четверг)
«Ахмат» - «Краснодар» 20:00

6 тур

12 августа (суббота)
«Уфа» - «Ростов» 15:00
ПФК ЦСКА - «Спартак» 17:30
«Анжи» - «Динамо» 20:00

13 августа (воскресенье)
«СКА Хабаровск» - «Рубин» 11:00
«Локомотив» - «Тосно» 17:30
«Краснодар» - «Амкар» 20:00
«Зенит» - «Ахмат» 20:00

14 августа (понедельник)
«Арсенал» - «Урал» 19:30

7 тур

18 августа (пятница)
«Тосно» - «СКА Хабаровск» 19:30

19 августа (суббота)
«Урал» – ПФК ЦСКА 15:00
«Спартак» - «Локомотив» 17:30
«Рубин» - «Анжи» 20:00

20 августа (воскресенье)
«Амкар» - «Зенит» 15:00
«Динамо» - «Уфа» 17:30
«Ростов» - «Краснодар» 20:00

21 августа (понедельник)
 «Ахмат» - «Арсенал» 20:00

8 тур

25 августа (пятница)
«Анжи» - «Уфа» 20:00

26 августа (суббота)
«Арсенал» - «Амкар» 15:00
«Рубин» - «Тосно» 17:30
«Локомотив» - «Урал» 20:00

27 августа (воскресенье)
«СКА Хабаровск» - «Спартак» 11:00
ПФК ЦСКА - «Ахмат» 17:30
«Зенит» - «Ростов» 20:00  
«Краснодар» - «Динамо» 20:00

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