Стало известно расписание первых восьми туров РФПЛ сезона-2017/18
Российская футбольная Премьер-Лига представила утвержденное расписание первых восьми туров сезона-2017/18. Расписание оставшихся туров составят после того, как определятся все участники групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы
14 июля (пятница) - Суперкубок России
1 тур
15 июля (суббота)
«Урал» - «Ростов» 15:00
«Тосно» - «Уфа» 17:30
«Анжи» – ПФК ЦСКА 20:00
16 июля (воскресенье)
«СКА Хабаровск» - «Зенит» 11:00
«Рубин» - «Краснодар» 17:30
«Ахмат» - «Амкар» 21:30
18 июля (вторник)
«Локомотив» - «Арсенал» 19:30
«Спартак» - «Динамо» 19:30 («Арена Химки»)
2 тур
21 июля (пятница)
«Анжи» - «Амкар» 19:30
22 июля (суббота)
ПФК ЦСКА - «Локомотив» 15:00
«Зенит» - «Рубин» 17:30
«Краснодар» - «Тосно» 20:00
23 июля (воскресенье)
«Уфа» - «Спартак» 15:00
«Динамо» - «Урал» 17:30
«Ростов» - «Ахмат» 20:00
24 июля (понедельник)
«Арсенал» - «СКА Хабаровск» 19:30
3 тур
29 июля (суббота)
«СКА Хабаровск» – ПФК ЦСКА 15:00 («Арена ЦСКА»)
«Урал» - «Уфа» 15:00
«Рубин» - «Арсенал» 17:30
«Ахмат» - «Динамо» 20:00
30 июля (воскресенье)
«Амкар» - «Ростов» 15:00
«Локомотив» - «Анжи» 17:30
«Тосно» - «Зенит» 20:00
31 июля (понедельник)
«Спартак» - «Краснодар» 19:30
4 тур
4 августа (пятница)
«Анжи» - «Ростов» 20:00
5 августа (суббота)
«Уфа» - «Ахмат» 15:00
«Динамо» - «Амкар» 17:30
«Локомотив» - «СКА Хабаровск» 20:00
6 августа (воскресенье)
«Арсенал» - «Тосно» 15:00
ПФК ЦСКА - «Рубин» 17:30
«Зенит» - «Спартак» 20:00
«Краснодар» - «Урал» 20:00
5 тур
8 августа (вторник)
«СКА Хабаровск» - «Анжи» 11:00
«Амкар» - «Уфа» 17:30
9 августа (среда)
«Урал» - «Зенит» 17:30
«Тосно» – ПФК ЦСКА 20:00
«Спартак» - «Арсенал» 19:30
«Ростов» - «Динамо» 20:00
«Рубин» - «Локомотив» 20:00
10 августа (четверг)
«Ахмат» - «Краснодар» 20:00
6 тур
12 августа (суббота)
«Уфа» - «Ростов» 15:00
ПФК ЦСКА - «Спартак» 17:30
«Анжи» - «Динамо» 20:00
13 августа (воскресенье)
«СКА Хабаровск» - «Рубин» 11:00
«Локомотив» - «Тосно» 17:30
«Краснодар» - «Амкар» 20:00
«Зенит» - «Ахмат» 20:00
14 августа (понедельник)
«Арсенал» - «Урал» 19:30
7 тур
18 августа (пятница)
«Тосно» - «СКА Хабаровск» 19:30
19 августа (суббота)
«Урал» – ПФК ЦСКА 15:00
«Спартак» - «Локомотив» 17:30
«Рубин» - «Анжи» 20:00
20 августа (воскресенье)
«Амкар» - «Зенит» 15:00
«Динамо» - «Уфа» 17:30
«Ростов» - «Краснодар» 20:00
21 августа (понедельник)
«Ахмат» - «Арсенал» 20:00
8 тур
25 августа (пятница)
«Анжи» - «Уфа» 20:00
26 августа (суббота)
«Арсенал» - «Амкар» 15:00
«Рубин» - «Тосно» 17:30
«Локомотив» - «Урал» 20:00
27 августа (воскресенье)
«СКА Хабаровск» - «Спартак» 11:00
ПФК ЦСКА - «Ахмат» 17:30
«Зенит» - «Ростов» 20:00
«Краснодар» - «Динамо» 20:00
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И в финале еврокубка спартак не проигрывал :)
И в финале еврокубка спартак не проигрывал :)
и прожил там 26 полноценных лет,и приезжаю
к родокам,в том числе и летом,да дело даже
не во мне,а в общем : руководство клуба
заранее ,с учетом пожеланий болельщиков
и возможности спокойно попасть на матч,
обратилось в РФС о переносе матчей
с пятницы на любой другой день,
потому что прежде чем делать выводы,
надо на собственной шкуре увидеть,
что бывает там в пятницу,и как выбираться
в Каспийск и верующим,и не верующим,
дорога то для всех одна,как и дикие пробки.
Или ты считаешь,что если чел в данный момент
живет в другом регионе,он не может сказать слово
в поддержку своих,с учетом того,что обращение
было уже озвучено с учетом местной специфики.....
«СКА Хабаровск» - «Зенит» 11:00
Зенит тоже в Москву на выезд поедет?
Тебя то что печалит?
И в финале еврокубка спартак не проигрывал :)
В общем 1-18 - это семечки, минимум 1-20 пробьют, а то и на 0-30 замахнутся!!!
не ставить матчи на пятницу, в виду молебного дня и наличия диких пробок,
отправить бы их туда в пятницу, дать попробовать выбраться в Каспийск,
чтобы ко времени попасть на стадион....нет опять три из восьми туров в пятницу.
В общем сделано все нашим не для футбола,а против того,чтобы люди шли на стадик.
Ждем повторения :)
Если хозяева этого матча мы, то тогда все логично. И очень замечательно. Нам лучше открыть сезон в Химках в первом туре, после возвращения из фнл.
"Только 6-7 июля начнут убирать временную инфраструктуру с Кубка конфедераций на стадионе "Спартак". Поэтому есть договоренность обменяться кругами с соперниками, если "Спартак" не будет успевать сделать все это до своего первого матча", - сказал он.
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Вот и подтверждение предварительное, все будет нормально!
Скорее всего команды просто поменяются кругами.