Лебедев: «Планирую встретиться с Мутко до конца недели»

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев рассказал о грядущей встрече с министром спорта Виталием Мутко.

Ранее Лебедев сказал, что Юрию Жиркову за удаление в матче Кубка Конфедераций с командой Мексики (1:2) «в раздевалке надо в морду дать». Мутко отреагировал на эти слова и заявил, что встретится с Лебедевым по поводу этой реплики.

«Планируем встретиться с Мутко до конца этой недели. Точное время пока не определено, потому что графики загружены и у него, и у меня. Но, думаю, пять минут найти сможем. Ни с кем, кроме журналистов, на тему Жиркова не разговаривал. Да и не с кем. Готов общаться только с президентом РФС».