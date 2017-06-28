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Лебедев: «Планирую встретиться с Мутко до конца недели»
Сегодня, 16:27 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев рассказал о грядущей встрече с министром спорта Виталием Мутко.
Ранее Лебедев сказал, что Юрию Жиркову за удаление в матче Кубка Конфедераций с командой Мексики (1:2) «в раздевалке надо в морду дать». Мутко отреагировал на эти слова и заявил, что встретится с Лебедевым по поводу этой реплики.
«Планируем встретиться с Мутко до конца этой недели. Точное время пока не определено, потому что графики загружены и у него, и у меня. Но, думаю, пять минут найти сможем. Ни с кем, кроме журналистов, на тему Жиркова не разговаривал. Да и не с кем. Готов общаться только с президентом РФС».
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