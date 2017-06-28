Рейтинг@Mail.ru

«Амкар» сегодня объявит о продлении контракта с Гаджиевым

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, Амкар, Гаджиев Гаджи
Сегодня, 09:55 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Президент «Амкара» Геннадий Шилов сообщил, что в самое ближайшее время клуб продлит контракт с главным тренером команды Гаджи Гаджиевым.

«Сегодня вечером будет собрание, после него объявим [о продлении контракта с Гаджиевым]».

Гаджиев возглавил «Амкар» в конце декабря 2014 года.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 10:27
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
19:47 Абонементы «Зенита» будут действовать на «Петровском» и «Крестовском» 43
Александр Чистяков
За кого болеть в решающих матчах КК-2017?
«Соккер.ру» взвешивает впечатления и эмоции после группового турнира Кубка Конфедераций и формирует карту симпатий для каждой из четырех команд, претендующих на трофей.
Комментариев: 13
18:13 «Тосно» сыграет с загребским «Динамо» на сборе в Словении 2
12:48 Видео ЦСКА представил промо-ролик к новому сезону 44
04:59 Руководство «Динамо»: «Задача на сезон – избежать стыковых матчей» 92
26 июня 2017
Александр Чистяков
34 гола и другие цифры группового этапа Кубка Конфедераций
Три четверти матчей Кубка Конфедераций сыграны, впереди важные встречи, а «Соккер.ру» подводит итоги группового раунда в цифровом формате.
Комментариев: 10
21:54 «Зенит» начал продажу абонементов на первый круг нового сезона 19
20:57 «Локомотив» отправил 10 мячей в ворота словенского клуба 29
18:00 Смит: «Все допинг-пробы на Кубке Конфедераций - отрицательные» 16
12:11 Фото В Сети появились фото новой формы «Спартака» 188
все материалы по этой теме
Турниры