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«Амкар» сегодня объявит о продлении контракта с Гаджиевым
Сегодня, 09:55 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Президент «Амкара» Геннадий Шилов сообщил, что в самое ближайшее время клуб продлит контракт с главным тренером команды Гаджи Гаджиевым.
«Сегодня вечером будет собрание, после него объявим [о продлении контракта с Гаджиевым]».
Гаджиев возглавил «Амкар» в конце декабря 2014 года.
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