«Амкар» сегодня объявит о продлении контракта с Гаджиевым

Президент «Амкара» Геннадий Шилов сообщил, что в самое ближайшее время клуб продлит контракт с главным тренером команды Гаджи Гаджиевым.

«Сегодня вечером будет собрание, после него объявим [о продлении контракта с Гаджиевым]».

Гаджиев возглавил «Амкар» в конце декабря 2014 года.