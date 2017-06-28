Гинер: «Для ЦСКА легче поменять тренера, чем состав»
Президент ЦСКА Евгений Гинер считает, что «армейцам» в случае неприятностей легче будет заменить тренера, чем весь состав:
«Вообще есть понятие, что тренер должен работать пять-семь лет, после чего надо менять состав или тренера. Для ЦСКА легче поменять тренера, чем состав. Полностью делать новую команду нельзя никогда, потому что на это пойдут большие убытки.
Что касается состава, если ребята психологически переступят через большие зарплаты, то мы в этом году получили пять-шесть своих футболистов. Кроме того, мы даем игроков в аренду в иностранные клубы, потому что наша первая лига, мне кажется, еще не очистилась от советского футбола. Вообще топ-клуб не может играть только за счет своих игроков, нужны игроки хорошие и, желательно, российские».
Ранее Гинер критично высказался о системе лимита в российском футболе.
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Вообще есть понятие, что тренер должен работать пять-семь лет, после чего надо менять состав или тренера.
Слуцкий отработал в ЦСКА семь лет, выиграл 3-чемпионства, 2-Кубка и 2-Суперкубка России + 1/4 финала Л/Ч - как говорится все по плану, пригласили нового тренера Ганчаренко))
ЕЛГ (на зависть им) озвучил свою точку зрения и что? Изгаляются, даже читать противно.
Ни одной здравой мысли, сплошной кал. Не стыдно вам? А ведь тема для обсуждения не простая.Уймитесь и выскажите своё мнение (если оно у вас есть).
Где-то читал, что у парнокопытных со зрением нелады... Оказывается, не только с ним.😂😂😂
Хотя по поводу команды и тренера он прав.Экономически ни один клуб не потянет такого варианта, если он не Зенит.Там кроме тренера и команды, ещё и стриптизёрш в нагрузку поменяют.