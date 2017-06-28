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Гинер: «Для ЦСКА легче поменять тренера, чем состав»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, ЦСКА, Гинер Евгений
Сегодня, 20:35 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Президент ЦСКА Евгений Гинер считает, что «армейцам» в случае неприятностей легче будет заменить тренера, чем весь состав:

«Вообще есть понятие, что тренер должен работать пять-семь лет, после чего надо менять состав или тренера. Для ЦСКА легче поменять тренера, чем состав. Полностью делать новую команду нельзя никогда, потому что на это пойдут большие убытки.

Что касается состава, если ребята психологически переступят через большие зарплаты, то мы в этом году получили пять-шесть своих футболистов. Кроме того, мы даем игроков в аренду в иностранные клубы, потому что наша первая лига, мне кажется, еще не очистилась от советского футбола. Вообще топ-клуб не может играть только за счет своих игроков, нужны игроки хорошие и, желательно, российские».

Ранее Гинер критично высказался о системе лимита в российском футболе.

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