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Чухлов: «На месте „Зенита“ я бы не думая расстался с Кокориным и Дзюбой»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Зенит, Кокорин Александр, Дзюба Артём, Полоз Дмитрий, Ерохин Александр
Сегодня, 15:35 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший нападающий «Зенита» Борис Чухлов прокомментировал подписание клубом нападающего Дмитрия Полоза и полузащитника Александра Ерохина.

«Оба игрока мне в целом нравятся. Дай Бог, чтобы смогли составить конкуренцию великим. Если эти игроки будут на вторых ролях, я разочаруюсь. Когда к нам в „Зенит“ переходят новые футболисты, они практически всегда растворяются. Я вот не понимаю: город у нас такой, что ли? За Полоза же лично очень переживаю. Дмитрий – креативный футболист, в „Зените“ сейчас таких нет. Очень интересный игрок. Претензия на эту роль была у Кокорина, но вы видите, как он играет.

Что касается Ерохина, то следил за ним и когда он играл за „Урал“, и в ростовский период карьеры. Тоже умница, но мне кажется, что ему не хватает физики. Надеюсь, у них у обоих все получится.

С кем „Зениту“ надо расстаться из атакующих игроков? Я бы не думая расстался с Дзюбой и Кокориным».

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