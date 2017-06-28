Прядкин: «„Спартак“ и „Динамо“ в первом туре могут поменяться кругами»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин пояснил ситуацию с местом проведения матча первого тура чемпионата России-2017/18 «Спартак» - «Динамо»:

«Если „Спартак“ и „Динамо“ поменяются кругами, то хозяином в первом туре будет „Динамо“. Возможно, мы поговорим с „Динамо“ о выделении квоты большей, чем 10 % от вместимости стадиона. Если они пойдут навстречу, то это будет наша договорённость. Официальное обращение от „Спартака“ уже есть. В случае если они не успеют демонтировать все конструкции к Кубку Конфедераций — а там их очень много, — то они просят при согласовании с „Динамо“ поменять их местами. Хозяином будет „Динамо“, а в ответном матче – „Спартак“».