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Прядкин: «Критики календаря не понимают основы, которую закладывает руководство лиги»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Прядкин Сергей
Сегодня, 17:47 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Глава РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о расписании первых восьми туров чемпионата России следующего сезона:

«Когда люди критикуют календарь, они не понимают основы, которую закладывает руководство лиги. Учитывать все факторы достаточно сложно, мы прошли много вариантов и предложений, чтобы создать календарь. Но идеальный создать невозможно, мы притягивали сюда различных специалистов, но в конце концов пришли к старой системе, которая была поддержана клубами.

Мы заинтересованы в создании атмосферы праздника на чемпионате мира через год, привлечения болельщиков, чтобы этот праздник удался. И этот сезон РФПЛ должен показать готовность, которая будет перед чемпионатом мира».

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