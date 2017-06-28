Прядкин: «Критики календаря не понимают основы, которую закладывает руководство лиги»

Глава РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о расписании первых восьми туров чемпионата России следующего сезона:

«Когда люди критикуют календарь, они не понимают основы, которую закладывает руководство лиги. Учитывать все факторы достаточно сложно, мы прошли много вариантов и предложений, чтобы создать календарь. Но идеальный создать невозможно, мы притягивали сюда различных специалистов, но в конце концов пришли к старой системе, которая была поддержана клубами.

Мы заинтересованы в создании атмосферы праздника на чемпионате мира через год, привлечения болельщиков, чтобы этот праздник удался. И этот сезон РФПЛ должен показать готовность, которая будет перед чемпионатом мира».