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Полоз: «Когда истекал мой контракт с „Ростовом“? Сейчас это не имеет большого значения»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Зенит, Полоз Дмитрий
Сегодня, 18:45 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Роман Мельник

Новобранец «Зенита» Дмитрий Полоз рассказал о подписании контракта с питерским клубом:

«Разговоры шли уже в конце прошлого сезона. А решилось все окончательно сейчас, когда были в сборной. Но по большому счету над предложением „Зенита“ думал один-два дня. Посоветовался с родными и близкими, а потом обо всем договорились с клубом.

Будет ли проще адаптироваться в команде с таким количеством знакомых? Есть такой момент. Но я многих знаю не только по „Ростову“, где мы и с Дзюбой, кстати, успели поиграть. С Сашей Кокориным знакомы со школы „Локомотива“, с Шатовым в сборной пересекались. Вообще всех россиян знаю. Остается лично с тренерским штабом и иностранцами познакомиться. Но во втором случае, надеюсь, Нобоа поможет. Он-то с „Зенитом“ уже целый сбор прошел. Думаю, что в первую очередь „Зенит“ ориентируется на сильных футболистов. Но если вышло так, что до этого они играли в одной команде, почему их не взять?

Когда истекал мой контракт с „Ростовом“? В нынешней ситуации этот факт не имел большого значения. Давайте на этом в данном вопросе поставим точку».

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