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Ерохин: «В „Зените“ на каждой позиции играют одни из лучших футболистов в России»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Зенит, Ерохин Александр
Сегодня, 13:28 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Дмитрий Кристя

Новичок «Зенита» Александр Ерохин дал первое интервью пресс-службе «сине-бело-голубых».

«Впереди много работы. Нужно будет в короткие сроки влиться в коллектив и постараться помочь команде по максимуму. 

Манчини - это тренер, который добился многого в европейском футболе. Его опыт и знания помогут „Зениту“ стать еще лучше. 

Конкуренция? Если бы я не был к этому готов психологически, то не переходил бы в такую команду. Естественно, я понимаю, что в „Зените“ на каждой позиции, в каждой линии играют одни из лучших футболистов в России. Конкуренция — это нормальный процесс, от этого игроки только растут и прибавляют.

Уже сегодня вечером я полечу в Петербург и завтра буду проходить медосмотр. На второй сбор отправлюсь вместе с командой».

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