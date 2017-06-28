Ерохин: «В „Зените“ на каждой позиции играют одни из лучших футболистов в России»

Новичок «Зенита» Александр Ерохин дал первое интервью пресс-службе «сине-бело-голубых».

«Впереди много работы. Нужно будет в короткие сроки влиться в коллектив и постараться помочь команде по максимуму.

Манчини - это тренер, который добился многого в европейском футболе. Его опыт и знания помогут „Зениту“ стать еще лучше.

Конкуренция? Если бы я не был к этому готов психологически, то не переходил бы в такую команду. Естественно, я понимаю, что в „Зените“ на каждой позиции, в каждой линии играют одни из лучших футболистов в России. Конкуренция — это нормальный процесс, от этого игроки только растут и прибавляют.

Уже сегодня вечером я полечу в Петербург и завтра буду проходить медосмотр. На второй сбор отправлюсь вместе с командой».