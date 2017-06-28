Гинер: «Лимит на легионеров — ошибка российского футбола»

Президент ЦСКА Евгений Гинер критично отозвался о системе лимита в российском футболе:

«В российском футболе есть много ошибок, одна из них называется лимит на легионеров. В бизнесе и везде должна быть конкуренция, ведь без нее никогда не было бы роста. У нас за наличие российского паспорта увеличена зарплата. Многие футболисты не дотягивают до уровня Премьер-Лиги, но играют там, так как у них есть российский паспорт».