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Гинер: «Лимит на легионеров — ошибка российского футбола»
Сегодня, 19:59 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник
Президент ЦСКА Евгений Гинер критично отозвался о системе лимита в российском футболе:
«В российском футболе есть много ошибок, одна из них называется лимит на легионеров. В бизнесе и везде должна быть конкуренция, ведь без нее никогда не было бы роста. У нас за наличие российского паспорта увеличена зарплата. Многие футболисты не дотягивают до уровня Премьер-Лиги, но играют там, так как у них есть российский паспорт».
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А Гинер как всегда прав))
_____Гинер: «Лимит на легионеров — ошибка российского футбола»___________________________________________________________
«Лимит нужен.Е.Л.Гинер
Великолепный-как всегда Ленорыч прав!
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Ты уж определись великолепша!или с памятью проблемы?
Не даром лучший президент Российского футбольного клуба))
Хотя ЦСКА, на мой взгляд, априори, клуб непорядочный и лицемерный. Называются армейским клубом, не имея ни малейшего отношения к армии.
А принадлежность к армии- это не имя, это статус.
«Контракт Ерохина и Полоза был составлен таким образом, что игроки могли в любой момент расторгнуть его без каких-либо финансовых обязательств. Юридически их переход в "Зенит" абсолютно чист», — сказал источник.
По информации «Спорт-Экспресса», прежнее соглашение Полоза с «Ростовом» закончилось летом 2016-го. Договор с дончанами был продлен с одним ключевым условием: нападающий может покинуть команду на правах свободного агента, если решит ответить согласием на предложение другого клуба. Именно поэтому, отыграв по новому контракту один сезон из трех, Полоз уходит свободным агентом.
Договор Ерохина с «Ростовом» был подписан в январе 2016-го на полтора года с опцией продления по совместному решению игрока и клуба ещё на два года – то есть до июня 2019-го. Первая часть соглашения (полтора года) заканчивается 30 июня. Ерохин решил не продлевать контракт. Одним из факторов стало то, что «Ростов» не будет участвовать в еврокубках-2017/18.
Ребята ещё два-три года назад мечтали перейти в Зенит, потому и составили такие контракты, а Ростов вынужден был согласиться, т.к. не платил зарплаты и не мог диктовать условия.
Ты подличаешь потому, что они перешли не в Спартак, иначе пел бы дифирамбы и им и Федуну.
Как время изменило мнение владельца ЦСКА:
Евгений
ГИНЕР
Как менялась
точка зрения
15 сентября 2004 года
«Лимит, безусловно, необходим, однако вводить его нужно осторожно и аккуратно»
26 октября 2005 года
«Лимит нужен. Так же как и система «осень–весна»
2 ноября 2005 года
«Меня устроило бы чуть ли не любое решение относительно легионеров, ведь ЦСКА по их количеству идет, по-моему, на предпоследнем месте среди клубов премьер-лиги. Даже если сократят одновременное присутствие иностранцев на поле до 3–4 человек, на ЦСКА это не скажется. Мы, как состоятельный клуб, скупим лучших российских футболистов, и все»
1 марта 2008 года
«Лимит на легионеров если и стоит ужесточать, то очень и очень постепенно»
20 сентября 2010 года
«Если вы хотите знать мое мнение, то оно таково: лимит не нужно ни назначать, ни отменять»
8 ноября 2011 года
«Лимит на легионеров снижает уровень нашего чемпионата»
6 марта 2012 года
В ходе исполкома РФС Гинер предложил отменить лимит на легионеров.
(Цитаты из материалов «Советского спорта», «Спорт-Экспресса», PROспорта и из выступления на семинаре «Менеджмент в игровых видах спорта»)
Ну а без денег 🍭 простой ))