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Гинер: «Лимит на легионеров — ошибка российского футбола»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, ЦСКА, Гинер Евгений
Сегодня, 19:59 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Президент ЦСКА Евгений Гинер критично отозвался о системе лимита в российском футболе:

«В российском футболе есть много ошибок, одна из них называется лимит на легионеров. В бизнесе и везде должна быть конкуренция, ведь без нее никогда не было бы роста. У нас за наличие российского паспорта увеличена зарплата. Многие футболисты не дотягивают до уровня Премьер-Лиги, но играют там, так как у них есть российский паспорт».

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