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Белоус: «На переходе Полоза заработали все, но не „Ростов“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, Зенит, Ростов, Полоз Дмитрий
Сегодня, 09:08 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Президент компании «Футбол Маркет» Юрий Белоус прокомментировал переход Дмитрия Полоза в «Зенит» на правах свободного агента.

«Это ненормальная ситуация с переходом Полоза в „Зенит“ в качестве свободного агента. „Ростов“ потерял на этом, наверное, около 8 миллионов. Тут надо понимать, что клуб мог на этом переходе заработать, а видимо заработали все, но не клуб».

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