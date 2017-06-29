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Белоус: «На переходе Полоза заработали все, но не „Ростов“»
Сегодня, 09:08 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Президент компании «Футбол Маркет» Юрий Белоус прокомментировал переход Дмитрия Полоза в «Зенит» на правах свободного агента.
«Это ненормальная ситуация с переходом Полоза в „Зенит“ в качестве свободного агента. „Ростов“ потерял на этом, наверное, около 8 миллионов. Тут надо понимать, что клуб мог на этом переходе заработать, а видимо заработали все, но не клуб».
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