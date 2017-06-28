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«Ахмат» сыграл вничью с чемпионом Австрии «Зальцбургом»
Сегодня, 21:47 | Источник: ФК "Ахмат" | Редакция: Роман Мельник
«Ахмат» продолжил свой австрийский сбор матчем с чемпионом местного чемпионата «Зальцбургом». Встреча закончилась ничьей 1:1.
На 35-й минуте соперник повел в счете благодаря пенальти, реализованному Мунасом Даббуром. Грозненский коллектив не растерялся и продолжил искать шансы у ворот австрийцев. На 55-й минуте счет сравнял Антон Швец, который находится в клубе на просмотре.
Ранее «Ахмат» разгромил «Вергль» со счетом 5:1.
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