«Ахмат» сыграл вничью с чемпионом Австрии «Зальцбургом»

«Ахмат» продолжил свой австрийский сбор матчем с чемпионом местного чемпионата «Зальцбургом». Встреча закончилась ничьей 1:1.

На 35-й минуте соперник повел в счете благодаря пенальти, реализованному Мунасом Даббуром. Грозненский коллектив не растерялся и продолжил искать шансы у ворот австрийцев. На 55-й минуте счет сравнял Антон Швец, который находится в клубе на просмотре.

Ранее «Ахмат» разгромил «Вергль» со счетом 5:1.