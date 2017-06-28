Чили по пенальти обыгрывает Португалию и выходит в финал КК-2017

Сборная Чили вышла в финал Кубка Конфедераций-2017. В полуфинале турнира чилийцы по пенальти обыграли сборную Португалии.

Казань, стадион «Казань Арена».

Португалия - Чили 0:0 (0:0, по пенальти 0:3)

Португалия: Руй Патрисиу, Соареш, Алвеш, Фонте, Элизеу, Бернарду Силва (Куарежма 83), Адриен Силва (Моутинью 102), Вильям Карвалью, Андре Гомеш (Желсон Мартинш 116), Роналду, Андре Силва (Нани 76).

Главный тренер: Фернанду Сантуш

Чили: Браво, Медель, Босежур, Хара, Видаль, Эрнандес (Сильва 112), Варгас (Родригес 86), Диас, Санчес, Арангис, Исла (Фуэнсалида 120).

Главный тренер: Хуан Антонио Пицци

Предупреждения: Хара 23, Вильям Карвалью 31, Андре Силва 43, Эрнандес 51, Фонте 96, Алвеш 111, Соареш 114.

Судья: Алиреза Фагани (Иран).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой команды.