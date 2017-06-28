Чили по пенальти обыгрывает Португалию и выходит в финал КК-2017
Сборная Чили вышла в финал Кубка Конфедераций-2017. В полуфинале турнира чилийцы по пенальти обыграли сборную Португалии.
Казань, стадион «Казань Арена».
Португалия - Чили 0:0 (0:0, по пенальти 0:3)
Португалия: Руй Патрисиу, Соареш, Алвеш, Фонте, Элизеу, Бернарду Силва (Куарежма 83), Адриен Силва (Моутинью 102), Вильям Карвалью, Андре Гомеш (Желсон Мартинш 116), Роналду, Андре Силва (Нани 76).
Главный тренер: Фернанду Сантуш
Чили: Браво, Медель, Босежур, Хара, Видаль, Эрнандес (Сильва 112), Варгас (Родригес 86), Диас, Санчес, Арангис, Исла (Фуэнсалида 120).
Главный тренер: Хуан Антонио Пицци
Предупреждения: Хара 23, Вильям Карвалью 31, Андре Силва 43, Эрнандес 51, Фонте 96, Алвеш 111, Соареш 114.
Судья: Алиреза Фагани (Иран).
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой команды.
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ну да, не может, товарищи.
а когда товарищи подводили месси в своих финалах, все катили бочку исключительно на месси) двойные стандарты в действии.
и почему-то странным образом товарищи не подводят роналду с андоррами и фарерами, а вот с топами всегда, гады, подводят)))
За все лет 10 пребывания на соккер только ты смог отличиться комментом в мой адрес ;)
Сегодня товарищи по сборной подвели Криштиану своей расхлябанностью и не профессионализмом.Половину надо выгнать со сборной в зашей.Они недостойны быть рядом с обладателем 5 ЗМ.Все просто.Футбол не теннис.
Что касается матча, Чили заслуженно, еще по дополнительному времени, вышли в финал КК, где они при любом раскладе фавориты. Сыгранная, классная, физически мощная команда.
браво молодцом!с заслуженной победой чилийцев и всех кто сдецтвазачили!)
В первую очередь я болел за Чили,а уж потом против португальского гeя и его команды.
ну так где тащер сегодня был. где был на евро большую часть плей-офф? а финал евро так называемые калеки и вовсе без него вытащили.
завязывай с ярым персофанством.
ronaldo743
Вчера 23:39
Плюшевые чемпионы наказаны.
Браво, БРАВО ! Заткнул хейтеров.
Кстати, почему Роналду не приехал на турнир ?
ПОРТУГАЛЬСКИЙ МОИСЕЕВ БУДЕТ ЗЛЫМ И БЕСПОЩАДНЫМ