Рейтинг@Mail.ru

Чили по пенальти обыгрывает Португалию и выходит в финал КК-2017

Матч: ПортугалияПортугалия0 : 0ЧилиЧили
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: события
Вчера, 23:39 | Редакция: Максим Коджеспиров

Сборная Чили вышла в финал Кубка Конфедераций-2017. В полуфинале турнира чилийцы по пенальти обыграли сборную Португалии.

Казань, стадион «Казань Арена».

Португалия - Чили 0:0 (0:0, по пенальти 0:3)

Португалия: Руй Патрисиу, Соареш, Алвеш, Фонте, Элизеу, Бернарду Силва (Куарежма 83), Адриен Силва (Моутинью 102), Вильям Карвалью, Андре Гомеш (Желсон Мартинш 116), Роналду, Андре Силва (Нани 76).
Главный тренер: Фернанду Сантуш

Чили:     Браво, Медель, Босежур, Хара, Видаль, Эрнандес (Сильва 112), Варгас (Родригес 86), Диас, Санчес, Арангис, Исла (Фуэнсалида 120).
Главный тренер: Хуан Антонио Пицци

Предупреждения: Хара 23, Вильям Карвалью 31, Андре Силва 43, Эрнандес 51, Фонте 96, Алвеш 111, Соареш 114.

Судья: Алиреза Фагани (Иран).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой команды.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 00:27
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:26
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:25, редактировал Сегодня 00:26
ответ пользователю raulmadrid_007 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:24
ответ пользователю alex lebedev (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 00:23
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:23
ответ пользователю Nik_otin (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:23
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:22
ответ пользователю alex lebedev (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 00:22, редактировал Сегодня 00:23
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 00:20
ответ пользователю Катя_МЮ (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:20
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 00:19
ответ пользователю вoлгoдoн (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:18
ответ пользователю alex lebedev (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:18
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 00:18
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 00:18
ответ пользователю Gelious (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 00:18
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 00:17
ответ пользователю Puni (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 00:17
ответ пользователю Катя_МЮ (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:17
ответ пользователю Катя_МЮ (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 00:17
ответ пользователю raulmadrid_007 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 00:17, редактировал Сегодня 00:24
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 00:15
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 00:15
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:15
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 00:15
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:14
ответ пользователю raulmadrid_007 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 00:14
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 00:14
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:14
ответ пользователю alex lebedev (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вадим Багров
До встречи, Криш. Чили и Браво – в финале!
«Соккер.ру» предлагает забыть скучный полуфинал Португалии и Чили, но запомнить эмоциональную концовку – после пенальти чемпионы Южной Америки выбили команду Роналду.
Комментариев: 0
Вчера
23:16 Матч Португалия - Чили посетили 40 855 зрителей 7
21:47 «Ахмат» сыграл вничью с чемпионом Австрии «Зальцбургом» 8
21:14 «Крылья Советов» завершили сербский сбор разгромом «Чукарички» 5
21:04 «Рубин» сыграл вничью с венской «Аустрией» 6
18:01 ЦСКА и «Спартак» встретятся 12 августа 69
17:31 Валерий Петраков подпишет с «Томью» новый контракт 3
17:12 Стало известно расписание первых восьми туров РФПЛ сезона-2017/18 70
16:27 Лебедев: «Планирую встретиться с Мутко до конца недели» 21
15:15 «Крылья Советов» разбили болгарский «Дунав» в контрольной встрече 2
все материалы по этой теме
Турниры