Прядкин: «„Спартак“ получил около $5 млн за победу в РФПЛ»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что «Спартак» за счет победы в прошлом розыгрыше Премьер-Лиги заработал порядка 5 млн долларов.

«Думаю, „Спартак“ заработал в районе 5 миллионов долларов».

По словам Прядкина, за победу в чемпионате сезона-2017/18 призовые будут больше, поскольку лига заключила выгодный с финансовой точки зрения контракт с букмекерской компанией.

«Чемпион в итоге получит где-то на миллион больше, чем в прошедшем сезоне».