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Прядкин: «„Спартак“ получил около $5 млн за победу в РФПЛ»
Сегодня, 08:36 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что «Спартак» за счет победы в прошлом розыгрыше Премьер-Лиги заработал порядка 5 млн долларов.
«Думаю, „Спартак“ заработал в районе 5 миллионов долларов».
По словам Прядкина, за победу в чемпионате сезона-2017/18 призовые будут больше, поскольку лига заключила выгодный с финансовой точки зрения контракт с букмекерской компанией.
«Чемпион в итоге получит где-то на миллион больше, чем в прошедшем сезоне».
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Или войдите через
1 млн - Будогосскому.
1 млн - МатчТв
1 млн - Луческу.
1 млн - Федуну.
наверно всё "по-честноку" )))))