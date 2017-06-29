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Прядкин: «„Спартак“ получил около $5 млн за победу в РФПЛ»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, Спартак М, Прядкин Сергей
Сегодня, 08:36 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что «Спартак» за счет победы в прошлом розыгрыше Премьер-Лиги заработал порядка 5 млн долларов.

«Думаю, „Спартак“ заработал в районе 5 миллионов долларов».

По словам Прядкина, за победу в чемпионате сезона-2017/18 призовые будут больше, поскольку лига заключила выгодный с финансовой точки зрения контракт с букмекерской компанией.

«Чемпион в итоге получит где-то на миллион больше, чем в прошедшем сезоне».

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