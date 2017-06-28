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Матч Португалия - Чили посетили 40 855 зрителей
Матч: Португалия0 : 0Чили
Вчера, 23:16 | Редакция: Максим Коджеспиров
На полуфинальном матче Кубка Конфедераций-2017 между сборными Португалии и Чили присутствует 40 855 болельщиков. Игра проходит в Казани на стадионе «Казань Арена», вместимость которого составляет 45 379 человек.
«Соккер.ру» ведет онлайн-трансляцию этого поединка.
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