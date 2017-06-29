«СКА-Хабаровск» в Корее проведёт контрольный матч с местным клубом

«СКА-Хабаровск» 29 июня вылетает в Южную Корею на контрольный матч с местным клубом «Тэджон Ситизен», выступающим во втором по силе дивизионе страны. Встреча состоится на главной арене города Тэджон. В 2002 году стадион, вмещающий более 40 тысяч зрителей, принимал три матча чемпионата мира.

В Хабаровск подопечные Алексея Поддубского вернутся в воскресенье. Напомним, 22 июня «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче одолел «Уфу» (3:1).