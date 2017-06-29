«Сент-Этьен» показал форму на новый сезон

Французский «Сент-Этьен» презентовал три комплекта формы на новый сезон. Домашний вариант выполнен в зеленом цвете. Гостевой вариант - черный с золотыми вставками, а третий - белый с черной и зеленой широкой полосой на левом рукаве.

Напомним, что в середине июня «Сент-Этьен» обзавелся новым главным тренером. Им стал бывший тренер «Зальцбурга» Оскар Гарсия.