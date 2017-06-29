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«Сент-Этьен» показал форму на новый сезон

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: события, Сент-Этьен
Сегодня, 17:42 | Источник: twitter.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Французский «Сент-Этьен» презентовал три комплекта формы на новый сезон. Домашний вариант выполнен в зеленом цвете. Гостевой вариант - черный с золотыми вставками, а третий - белый с черной и зеленой широкой полосой на левом рукаве.

 

 

Напомним, что в середине июня «Сент-Этьен» обзавелся новым главным тренером. Им стал бывший тренер «Зальцбурга» Оскар Гарсия.

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