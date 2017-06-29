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«Сент-Этьен» показал форму на новый сезон
Сегодня, 17:42 | Источник: twitter.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Французский «Сент-Этьен» презентовал три комплекта формы на новый сезон. Домашний вариант выполнен в зеленом цвете. Гостевой вариант - черный с золотыми вставками, а третий - белый с черной и зеленой широкой полосой на левом рукаве.
Nos nouveaux maillots @lecoqsportif #PourLamourdesVerts 💚 pic.twitter.com/WNWQ0lgQc2
— AS Saint-Etienne (@ASSEofficiel) 29 июня 2017 г.
Напомним, что в середине июня «Сент-Этьен» обзавелся новым главным тренером. Им стал бывший тренер «Зальцбурга» Оскар Гарсия.
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