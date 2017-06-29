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«Порту» обвинил «Бенфику» в использовании услуг черного мага

Соккер.Ру // Португалия. Примейра 2017/2018, Заграница: события, Порту, Бенфика
Сегодня, 00:22 | Источник: dn.pt | Редакция: Роман Мельник

Директор футбольного клуба «Порту» по связям с общественностью Франсишку Маркеш обвинил «Бенфику» в использовании услуг колдуна. По его словам, чемпион Португалии и обладатель Кубка страны потратил немало денег на заполучение титулов нечестным способом.

По словам представителя «Порту», лиссабонский клуб обратился за помощью к черному магу Арманду Наги, проживающему в Гвинеи-Бисау. На это указывает обнаруженная переписка по электронной почте. За каждую выполненную задачу Нага получал от «Бенфики» крупную сумму денег.

Волшебник раз за разом приносил клубу победы, заработав в целом 75 тысяч долларов.

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