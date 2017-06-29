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«Бавария» в первом туре Бундеслиги сыграет с «Байером»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: события, Айнтрахт Ф, Аугсбург, Бавария, Боруссия Д, Боруссия М, Байер, Шальке-04, РБ Лейпциг, Вердер, Вольфсбург, Штутгарт, Хоффенхайм, Фрайбург, Майнц, Гамбург, Ганновер-96
Сегодня, 14:21 | Источник: Bundesliga.de | Редакция: Дмитрий Кристя

Стало известно расписание первого тура Бундеслиги сезона-2017/18. Действующий чемпион «Бавария» примет у себя дома «Байер». Поединки пройдут 18 августа.

«Бавария» — «Байер» 
«Хоффенхайм» — «Вердер» 
«Герта» — «Штутгарт» 
«Фрайбург» — «Айнтрахт» 
«Боруссия» М – «Кельн» 
«Шальке-04» — «РБ Лейпциг» 
«Гамбург» — «Аугсбург» 
«Майнц» — «Ганновер-96» 
«Вольфсбург» — «Боруссия» Д.

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