«Милан» представил выездную форму

«Милан» представил комплект выездной формы на новый сезон. Экипировка похожа на ту, в которой «россонери» выигрывали Лигу чемпионов в середине нулевых. «Назад в Европу», — пишет пресс-служба «Милана».

Ранее клуб представил домашнюю форму