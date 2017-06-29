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«Милан» представил выездную форму

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: события, Милан
Сегодня, 12:48 | Источник: Твиттер ФК "Милан" | Редакция: Дмитрий Кристя

«Милан» представил комплект выездной формы на новый сезон. Экипировка похожа на ту, в которой «россонери» выигрывали Лигу чемпионов в середине нулевых. «Назад в Европу», — пишет пресс-служба «Милана».

Ранее клуб представил домашнюю форму 

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