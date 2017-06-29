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«Барселона» представила комплект выездной формы на новый сезон
Сегодня, 12:22 | Источник: Твиттер ФК "Барселона" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Барселона» представила комплект выездной формы на новый сезон. Экипировка выполнена в ярко-голубом цвете. Форму разработала компания Nike.
Ранее была представлена домашняя форма «блаугранас».
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Хуже только розовый.
А в целом выполнено качественно, хотя и на любителя.