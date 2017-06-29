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«Барселона» представила комплект выездной формы на новый сезон

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: события, Барселона
Сегодня, 12:22 | Источник: Твиттер ФК "Барселона" | Редакция: Дмитрий Кристя

«Барселона» представила комплект выездной формы на новый сезон. Экипировка выполнена в ярко-голубом цвете. Форму разработала компания Nike.

Ранее была представлена домашняя форма «блаугранас».

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