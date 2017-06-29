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Московское «Динамо» разгромило дубль «Баварии»
Матч: Бавария II1 : 7Динамо
Сегодня, 20:52 | Редакция: Максим Коджеспиров
Московское «Динамо» на сборе в Австрии провело контрольный матч с дублем мюнхенской «Баварии».
«Баварией II» (Германия) - «Динамо» (Москва) - 1:7 (0:4)
Голы: Марио Црнички 52 - Евгений Луценко 15, Евгений Луценко 28, Евгений Луценко 29, Фатос Бечирай 34, Иван Темников 48, Фатос Бечирай 54, Алексей Ионов 80.
«Динамо»: Нарубин (Лещук, 45), Темников, Козлов (Ненахов, 45), Морозов, Калугин, Евгеньев, Соснин (Зотов, 45), Сапета (Соу, 45), Ташаев, Луценко, Бечирай.
Напомним, что ранее московское «Динамо» в товарищеском матче одержало победу над азербайджанским «Карабахом» (1:0).
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Только счёт настораживает, хотя мы же такие болелы,
Карабаху 1гол-мало, Баврии2-7голов, много, нам не угодишь.)
Ну что сказать? Ну, с победой!
Модеры, поставьте Вандерсона в протокол!)))
Голы: Луценко, 15, 28, 29; Бечирай, 34, 54; Темников, 48, Ионов, 80.
"Динамо": Нарубин (Лещук, 46), Козлов (Ненахов, 46), Калугин, Евгеньев, Морозов (С.Терехов, 62), Темников (Катрич, 62), Сапета (Соу, 46), Соснин (Зотов, 46), Ташаев (Ионов, 62), Луценко (Панченко, 62), Бечирай (Вандерсон, 62).