Московское «Динамо» разгромило дубль «Баварии»

Московское «Динамо» на сборе в Австрии провело контрольный матч с дублем мюнхенской «Баварии».

«Баварией II» (Германия) - «Динамо» (Москва) - 1:7 (0:4)

Голы: Марио Црнички 52 - Евгений Луценко 15, Евгений Луценко 28, Евгений Луценко 29, Фатос Бечирай 34, Иван Темников 48, Фатос Бечирай 54, Алексей Ионов 80.

«Динамо»: Нарубин (Лещук, 45), Темников, Козлов (Ненахов, 45), Морозов, Калугин, Евгеньев, Соснин (Зотов, 45), Сапета (Соу, 45), Ташаев, Луценко, Бечирай.

Напомним, что ранее московское «Динамо» в товарищеском матче одержало победу над азербайджанским «Карабахом» (1:0).