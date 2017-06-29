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Аршавин помог «Кайрату» разгромить «Атлантас» в Лиге Европы

Соккер.Ру // Лига Европы 2017/2018, Заграница: события, Кайрат, Атлантас, Аршавин Андрей
Сегодня, 19:37 | Редакция: Максим Коджеспиров

«Кайрат» на своем поле одержал уверенную победу над литовский «Атлантасом» (6:0) в первом матче первого отборочного раунда Лиги Европы. Дублем в матче отметился экс-игрок питерского «Зенита» Андрей Аршавин.

Ответная встреча между этими командами состоится в Литве 6 июля.

 

Напомним, что действующее соглашение Аршавина с «Кайратом» рассчитано до конца 2017 года.

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