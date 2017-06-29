Аршавин помог «Кайрату» разгромить «Атлантас» в Лиге Европы

«Кайрат» на своем поле одержал уверенную победу над литовский «Атлантасом» (6:0) в первом матче первого отборочного раунда Лиги Европы. Дублем в матче отметился экс-игрок питерского «Зенита» Андрей Аршавин.

Ответная встреча между этими командами состоится в Литве 6 июля.

Напомним, что действующее соглашение Аршавина с «Кайратом» рассчитано до конца 2017 года.