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Аршавин помог «Кайрату» разгромить «Атлантас» в Лиге Европы
Сегодня, 19:37 | Редакция: Максим Коджеспиров
«Кайрат» на своем поле одержал уверенную победу над литовский «Атлантасом» (6:0) в первом матче первого отборочного раунда Лиги Европы. Дублем в матче отметился экс-игрок питерского «Зенита» Андрей Аршавин.
Ответная встреча между этими командами состоится в Литве 6 июля.
Аршавин делает дубль счет 4⃣ 0⃣ #КайратАтлантас
Кайрат прекрати 😄 pic.twitter.com/GV0H1wJdzc
— Ballboy (@Ba11boy) 29 июня 2017 г.
Напомним, что действующее соглашение Аршавина с «Кайратом» рассчитано до конца 2017 года.
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