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Московское «Динамо» обыграло «Карабах»
Сегодня, 21:06 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Максим Коджеспиров
Московское «Динамо» в контрольном матче одержало победу над «Карабахом» со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил форвард московской команды Кирилл Панченко.
«Динамо» (Россия) - «Карабах» (Азербайджан) - 1:0 (0:0)
Гол: Панченко, 61.
«Динамо»: Шунин, Белоруков, Козлов (Морозов, 46), Хольмен, Ионов (Ташаев, 76), Сапета (Соснин, 46), Соу (Зотов, 46), Катрич (Темников, 78), Панченко (Кузьмин, 62), Бечирай (Луценко, 46), Терехов.
В параллельном матче казанский «Рубин» сыграл вничью с венской «Аустрией» (1:1).
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Динамиков с победой! Панченко с голом!