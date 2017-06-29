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Германия - Мексика: стартовые составы

Матч: ГерманияГермания-:-МексикаМексика
Начало матча: Сегодня, 21:00
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: события
Сегодня, 19:49 | Источник: твиттер сборной Мексики | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на полуфинальный матч Кубка Конфедераций между сборными Германии и Мексики.

Германия: Тер Штеген, Хектор, Гинтер, Рюдигер, Киммих, Руди, Горецка, Штиндль, Хенрикс, Дракслер, Вернер.

Мексика: Очоа, Морено, Араухо, Аланис, Лайун, Эррера, Х. Дос Сантос, Дж. Дос Сантос, Акино, Чичарито, Хименес.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что победитель данной дуэли в финале турнира сыграет с чилийцами.

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