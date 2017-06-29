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Германия - Мексика: стартовые составы
Сегодня, 19:49 | Источник: твиттер сборной Мексики | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на полуфинальный матч Кубка Конфедераций между сборными Германии и Мексики.
Германия: Тер Штеген, Хектор, Гинтер, Рюдигер, Киммих, Руди, Горецка, Штиндль, Хенрикс, Дракслер, Вернер.
Мексика: Очоа, Морено, Араухо, Аланис, Лайун, Эррера, Х. Дос Сантос, Дж. Дос Сантос, Акино, Чичарито, Хименес.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что победитель данной дуэли в финале турнира сыграет с чилийцами.
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Чили-Германия будет украшением турнира.