Германия - Мексика: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на полуфинальный матч Кубка Конфедераций между сборными Германии и Мексики.

Германия: Тер Штеген, Хектор, Гинтер, Рюдигер, Киммих, Руди, Горецка, Штиндль, Хенрикс, Дракслер, Вернер.

Мексика: Очоа, Морено, Араухо, Аланис, Лайун, Эррера, Х. Дос Сантос, Дж. Дос Сантос, Акино, Чичарито, Хименес.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что победитель данной дуэли в финале турнира сыграет с чилийцами.