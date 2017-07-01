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«Тосно» подписал бразильского хавбека Андерсона Карвальо
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферы, Тосно, Боавишта, Сантос, Карвальо Андерсон
Сегодня, 02:44 | Источник: ФК "Тосно" | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник Андерсон Карвальо подписал двухлетний контракт с «Тосно», сообщает официальный сайт российского клуба.
27-летний хавбек является воспитанником «Сантоса». Этим летом у Карвальо истёк контракт с «Боавиштой», за которую он выступал с 2014 года. В минувшем сезоне чемпионата Португалии Карвальо провёл 28 матчей и забил 1 гол.
Напомним, ранее «Тосно» взял в аренду защитника «Спартака» Дениса Кутина.
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