«Тосно» подписал бразильского хавбека Андерсона Карвальо

Полузащитник Андерсон Карвальо подписал двухлетний контракт с «Тосно», сообщает официальный сайт российского клуба.

27-летний хавбек является воспитанником «Сантоса». Этим летом у Карвальо истёк контракт с «Боавиштой», за которую он выступал с 2014 года. В минувшем сезоне чемпионата Португалии Карвальо провёл 28 матчей и забил 1 гол.

Напомним, ранее «Тосно» взял в аренду защитника «Спартака» Дениса Кутина.