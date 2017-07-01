Рейтинг@Mail.ru

«Тосно» подписал бразильского хавбека Андерсона Карвальо

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферы, Тосно, Боавишта, Сантос, Карвальо Андерсон
Сегодня, 02:44 | Источник: ФК "Тосно" | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник Андерсон Карвальо подписал двухлетний контракт с «Тосно», сообщает официальный сайт российского клуба.

27-летний хавбек является воспитанником «Сантоса». Этим летом у Карвальо истёк контракт с «Боавиштой», за которую он выступал с 2014 года. В минувшем сезоне чемпионата Португалии Карвальо провёл 28 матчей и забил 1 гол.

Напомним, ранее «Тосно» взял в аренду защитника «Спартака» Дениса Кутина.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 03:19
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 02:59
Показать
Немного троллинга
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
19:53 Официально Фото «Краснодар» оформил трансфер хавбека «Црвены Звезды» Ристича 15
17:16 Официально Фото Кверквелия - игрок «Локомотива» 18
13:35 Официально Фото Кирилл Погребняк стал игроком «Балтики» 4
02:23 Официально «Ростов» приобрёл защитника сборной Исландии Ингасона 29
29 июня 2017
22:27 «Арсенал» просматривает защитника из Черногории 2
14:59 Официально Гащенков сменил «Химки» на «Амкар» 1
10:22 Дудолев перешел в «Сибирь» 2
09:21 Официально «Анжи» подписал Липартию 11
28 июня 2017
23:26 Состав «Оренбурга» пополнили четыре новичка 3
22:17 Слухи «Зенит» отдал игрока в аренду в ПАОК 30
все материалы по этой теме
Турниры