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«Краснодар» оформил трансфер хавбека «Црвены Звезды» Ристича

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферы, Краснодар, Црвена Звезда, Ристич Михайло
Сегодня, 19:53 | Источник: ФК "Краснодар" | Редакция: Антон Белюсь

Пресс-служба «Краснодара» сообщает о переходе в клуб полузащитника «Црвены Звезды» Михайло Ристича.

21-летний хавбек поставил подпись под пятилетним трудовым договором с «горожанами». В ближайшее время он присоединится к «быкам» на сборе в Австрии.

Напомним, что в свое время интерес к футболисту проявлял «Спартак».

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