«Краснодар» оформил трансфер хавбека «Црвены Звезды» Ристича

Пресс-служба «Краснодара» сообщает о переходе в клуб полузащитника «Црвены Звезды» Михайло Ристича.

21-летний хавбек поставил подпись под пятилетним трудовым договором с «горожанами». В ближайшее время он присоединится к «быкам» на сборе в Австрии.

Напомним, что в свое время интерес к футболисту проявлял «Спартак».