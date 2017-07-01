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Антон Швец подписал четырехлетний контракт с «Ахматом»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферы, Ахмат
Сегодня, 15:30 | Источник: ФК "Ахмат" | Редакция: Роман Мельник

Полузащитник Антон Швец стал новым приобретением «Ахмата», сообщает пресс-служба грозненского клуба. Контракт футболиста рассчитан на четыре года.

Ранее 24-летний футболист выступал во второй команде «Вильярреала».

«Антон Швец, в карьере которого были испанские клубы „Сарагоса“ и „Вильярреал“, тренируется с командой с первого дня сборов. Главный тренер Олег Кононов следил за испанской карьерой игрока, а возглавив „Ахмат“, пригласил его на просмотр. Антон быстро адаптировался в коллективе, выкладывается на тренировках, проявляет себя в контрольных матчах. В последней игре он отметился голом в ворота чемпиона Австрии — „Ред Булл Зальцбург“. Играя на позиции опорного полузащитника, действует по ситуации: где надо хладнокровно, где надо — жёстко. Я поздравляю Антона с подписанием контракта, желаю ему удачи и успехов в нашем клубе!», - отметил президент «Ахмата» Магомед Даудов.

Напомним, в июне «Ахмат» подписал соглашение с полузащитником Раванелли.

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