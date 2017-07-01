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Защитник сборной Грузии Табидзе стал игроком «Уфы»
Сегодня, 13:41 | Источник: ФК "Уфа" | Редакция: Роман Мельник
Официальный сайт «Уфы» сегодня подтвердил слова своего генерального директора Шамиля Газизова о подписании долгосрочного контракта с защитником сборной Грузии Джемалом Табидзе.
В зимнее трансфертное окно 21-летний футболист перешел из «Гента» в команду РФПЛ – «Урал». Три раза Джемал выходил в матчах чемпионата России и сыграл в финале кубка страны.
Ранее Газизов сообщил, что контракт с «Уфой» продлил голкипер Александр Беленов.
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