Защитник сборной Грузии Табидзе стал игроком «Уфы»

Официальный сайт «Уфы» сегодня подтвердил слова своего генерального директора Шамиля Газизова о подписании долгосрочного контракта с защитником сборной Грузии Джемалом Табидзе.

В зимнее трансфертное окно 21-летний футболист перешел из «Гента» в команду РФПЛ – «Урал». Три раза Джемал выходил в матчах чемпионата России и сыграл в финале кубка страны.

Ранее Газизов сообщил, что контракт с «Уфой» продлил голкипер Александр Беленов.