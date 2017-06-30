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Кверквелия - игрок «Локомотива»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферы, Локомотив М, Рубин, Кверквелия Соломон
Сегодня, 17:16 | Источник: ФК "Локомотив" Москва | Редакция: Антон Белюсь

Как и ожидалось, «Локомотив» объявил о трансфере теперь уже экс-защитника «Рубина» Соломона Кверквелии.

25-летний грузин поставил подпись под четырехлетним контрактом с «железнодорожниками».

Президент московского клуба Илья Геркус прокомментировал подписание игрока, который в минувшем сезоне выступал за «Локомотив» на правах аренды:

«Соломон очень спешил в Австрию на последние дни сбора, переживал из-за небольшого опоздания самолёта, и в этом – его отношение к работе и к команде. Он прекрасно проявил себя в минувшем сезоне на позиции центрального защитника, показал себя настоящим профессионалом, прекрасным товарищем и замечательным человеком. Мы договорились с Соломоном о долгосрочном сотрудничестве. Верим в него и желаем долгих лет успешной карьеры в „Локомотиве“».

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