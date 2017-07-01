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Зе Луиш с кулаками набросился на футболиста «Вождоваца» во время контрольного матча

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: игроки, Спартак М, Вождовац, Гаич Милан, Зе Луиш
Сегодня, 21:14 | Источник: Твиттер ФК "Спартак" | Редакция: Максим Коджеспиров

Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш во время товарищеского матча с сербским «Вождовацем» набросился с кулаками на игрока команды-соперника Марко Гаича

На 79-й минуте встречи Гаич в грубой форме пытался отобрать мяч у Зе Луиша, в итоге произошла небольшая потосовка. Оба футболиста получили по красной карточке и были удалены с поля.

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