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Зе Луиш с кулаками набросился на футболиста «Вождоваца» во время контрольного матча
Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: игроки, Спартак М, Вождовац, Гаич Милан, Зе Луиш
Сегодня, 21:14 | Источник: Твиттер ФК "Спартак" | Редакция: Максим Коджеспиров
Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш во время товарищеского матча с сербским «Вождовацем» набросился с кулаками на игрока команды-соперника Марко Гаича.
На 79-й минуте встречи Гаич в грубой форме пытался отобрать мяч у Зе Луиша, в итоге произошла небольшая потосовка. Оба футболиста получили по красной карточке и были удалены с поля.
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Главное в официалке такой бокс не показывать, а серб провокатор ещё тот.Сначала в ногу въехал, а потом что то ещё и ляпнул.
Ну и получил.Это нормально.
Главное в официалке такой бокс не показывать, а серб провокатор ещё тот.Сначала в ногу въехал, а потом что то ещё и ляпнул.
Ну и получил.Это нормально.
ЗеЛуиша не оправдываю. Всё-таки надо держать себя в руках. Но серб явно языком перестарался.
значит ты не Зе Луиш.
Вот такого чудака
любят фаны "Спартака".
поймем и простим
что бы он кошельки не воровал и столбом в штрафной не падал
На обычный фол ответил мордобоем. Браво зелуиш. И комментаторы с федунтв доставляют: мол, в товарищеском матче так нельзя играть. Вождовац вообще-то тоже тренируется, а не спартак обслуживает.
Они то думают, что за берёзами как за каменной стеной.
Наивные чукотские юноши.
Их ждёт сюрпраааайз !
По сути своей правильно сделал что ответил на удар,но вообще надо сдерживать себя,особенно в официальных матчах.Может дорого обойтись ответка.
Не просто ударил, а из толпы выхватил.
Тебе по кумполу больше ни кто бананом стучать не будет.
Обещаю.
Главное в официалке такой бокс не показывать, а серб провокатор ещё тот.Сначала в ногу въехал, а потом что то ещё и ляпнул.
Ну и получил.Это нормально.