Зе Луиш с кулаками набросился на футболиста «Вождоваца» во время контрольного матча

Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш во время товарищеского матча с сербским «Вождовацем» набросился с кулаками на игрока команды-соперника Марко Гаича.

На 79-й минуте встречи Гаич в грубой форме пытался отобрать мяч у Зе Луиша, в итоге произошла небольшая потосовка. Оба футболиста получили по красной карточке и были удалены с поля.