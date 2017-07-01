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«Спартак» обыграл «Вождовац» в контрольном матче

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: события, Спартак М, Вождовац
Сегодня, 20:22 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

«Спартак» на своем австрийском сборе переиграл в контрольном матче сербский «Вождовац».

«Спартак» - «Вождовац» - 3:2 (2:2)
Голы: Зе Луиш 5, Луис Адриано 13, Джано 85 — Зец 18, Дражич 42.

«Спартак»: Ребров (Селихов  46), Ещенко, Щербаков, Боккетти (Таски 61), Тигиев, Фернандо, З. Бакаев (Шанбиев 64), Попов (Самсонов 75), Промес, Зе Луиш (Давыдов 84), Луис Адриано (Джано 46).

Удаления: Зе Луиш 79, Гаич 79.

В другом матче дня ЦСКА разгромил «Партизан» (3:0).

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