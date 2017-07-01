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«Спартак» обыграл «Вождовац» в контрольном матче
Сегодня, 20:22 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
«Спартак» на своем австрийском сборе переиграл в контрольном матче сербский «Вождовац».
«Спартак» - «Вождовац» - 3:2 (2:2)
Голы: Зе Луиш 5, Луис Адриано 13, Джано 85 — Зец 18, Дражич 42.
«Спартак»: Ребров (Селихов 46), Ещенко, Щербаков, Боккетти (Таски 61), Тигиев, Фернандо, З. Бакаев (Шанбиев 64), Попов (Самсонов 75), Промес, Зе Луиш (Давыдов 84), Луис Адриано (Джано 46).
Удаления: Зе Луиш 79, Гаич 79.
В другом матче дня ЦСКА разгромил «Партизан» (3:0).
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Привет от Игоря
https://www.youtube.com/watch?v=0_K3BhIf_B4
С победой, Спартак!
12 в Союзе,и 10 в России.
Сколько выигранных чемпионств у ваших?
https://www.youtube.com/watch?v=vH2n_7VD2Cw