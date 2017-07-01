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Месси хочет до начала сезона продлить контракт с «Барселоной»
Сегодня, 20:47 | Источник: As.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Нападающий каталонской «Барселоны Лионель Месси после своей свадьбы отправился в Испанию, чтобы заключить новое соглашение с клубом. Действующий контракт футболиста с „Барселоной“ рассчитан до лета 2018 года.
В минувшем сезоне Месси сыграл в 34 матчах чемпионата Испании, забил 37 голов и отдал десять результативных передач.
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