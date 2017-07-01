30
Адриан Гонсалес перешел в «Малагу»
Сегодня, 20:35 | Источник: ФК "Малага" | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Эйбара» Адриан Гонсалес перешел в «Малагу». Контракт с 29-летним футболистом рассчитан до 2020 года. «Анчоусам» он достался бесплатно, поскольку его контракт с «Эйбаром» истек.
Гонсалес является воспитанником «Реала». В прошлом сезоне он в 28 матчах Примеры забил 7 голов и сделал 1 ассист.
Чуть ранее «Малага» усилилась защитником «Ниццы».
Другие материалы по теме:
18:21 Паделли перешел в «Интер» 2
16:14 Официально Фото «Челси» подписал голкипера Вилли Кабальеро 19
16:04 Официально Фото «Саутгемптон» объявил о трансфере защитника «Леха» Беднарека 4
13:53 Официально Фото Андреа Поли сменил «Милан» на «Болонью» 4
12:44 Официально Фото Состав «Лацио» пополнился хавбеком Марушичем 1
12:34 Официально Фото «Ювентус» продал форварда Дониса в «Штутгарт» 0
09:56 Официально Фото Экс-защитник ЦСКА Николаеш перешел в «Виторию» 5
60
Или войдите через