Полузащитник «Эйбара» Адриан Гонсалес перешел в «Малагу». Контракт с 29-летним футболистом рассчитан до 2020 года. «Анчоусам» он достался бесплатно, поскольку его контракт с «Эйбаром» истек.

Гонсалес является воспитанником «Реала». В прошлом сезоне он в 28 матчах Примеры забил 7 голов и сделал 1 ассист.

Чуть ранее «Малага» усилилась защитником «Ниццы».