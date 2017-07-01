«Арсенал» в шаге от подписания Ляказетта

Лондонский «Арсенал» практически договорился с «Лионом» о переходе нападающего Александра Ляказетта. Сообщается, что стороны находятся на финальной стадии переговоров. Предположительно, трансфер футболиста обойдется лондонской команде в 44 миллиона фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось о желании «Арсенала» подписать вингера туринского «Ювентуса» Хуана Куадрадо.