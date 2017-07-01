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«Арсенал» в шаге от подписания Ляказетта
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Арсенал, Лион, Ляказетт Александр
Сегодня, 17:34 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Лондонский «Арсенал» практически договорился с «Лионом» о переходе нападающего Александра Ляказетта. Сообщается, что стороны находятся на финальной стадии переговоров. Предположительно, трансфер футболиста обойдется лондонской команде в 44 миллиона фунтов стерлингов.
Ранее сообщалось о желании «Арсенала» подписать вингера туринского «Ювентуса» Хуана Куадрадо.
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