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Паделли перешел в «Интер»
Сегодня, 18:21 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Вратарь «Торино» Даниэле Паделли перешел в «Интер». Футболист присоединился к «нерадзурри» на правах свободного агента, поскольку его контракт с «Торино» истек.
В прошлом сезоне на счету Паделли лишь 2 матча в Серии А, так как основным в команде был Джо Харт.
Ранее 31-летний вратарь выступал за «Сампдорию», «Кротоне», «Ливерпуль», «Пизу», «Авеллино», «Удинезе» и «Бари».
Накануне миланский клуб пополнился также двумя молодыми футболистами «Пескары».
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Ханданович же вроде жив, здоров. Или я за неделю так много пропустил?