Вратарь «Торино» Даниэле Паделли перешел в «Интер». Футболист присоединился к «нерадзурри» на правах свободного агента, поскольку его контракт с «Торино» истек.

В прошлом сезоне на счету Паделли лишь 2 матча в Серии А, так как основным в команде был Джо Харт.

Ранее 31-летний вратарь выступал за «Сампдорию», «Кротоне», «Ливерпуль», «Пизу», «Авеллино», «Удинезе» и «Бари».

Накануне миланский клуб пополнился также двумя молодыми футболистами «Пескары».