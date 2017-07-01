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Паделли перешел в «Интер»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферы, Интер, Торино, Паделли Даниэле
Сегодня, 18:21 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Вратарь «Торино» Даниэле Паделли перешел в «Интер». Футболист присоединился к «нерадзурри» на правах свободного агента, поскольку его контракт с «Торино» истек.

В прошлом сезоне на счету Паделли лишь 2 матча в Серии А, так как основным в команде был Джо Харт.

Ранее 31-летний вратарь выступал за «Сампдорию», «Кротоне», «Ливерпуль», «Пизу», «Авеллино», «Удинезе» и «Бари».

Накануне миланский клуб пополнился также двумя молодыми футболистами «Пескары».

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