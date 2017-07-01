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«Кристал Пэлас» отказался от покупки Сако

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Кристал Пэлас, Ливерпуль, Сако Мамаду
Сегодня, 17:21 | Источник: getfootballnewsfrance.com | Редакция: Максим Коджеспиров

«Кристал Пэлас» принял решение не продолжать попытки заполучить защитника «Ливерпуля» Мамаду Сако. Футболист с зимы выступал за «Кристал Пэлас» на правах аренды. Клуб хотел договориться с «Ливерпулем» о выкупе прав на игрока, однако сумма, запрашиваемая мерсесайдцами, оказалась слишком высокой для «Кристал Пэлас».

Напомним, что накануне новым главным тренером «Кристал Пэлас» стал Франк де Бур.

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