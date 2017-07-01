«Кристал Пэлас» отказался от покупки Сако

«Кристал Пэлас» принял решение не продолжать попытки заполучить защитника «Ливерпуля» Мамаду Сако. Футболист с зимы выступал за «Кристал Пэлас» на правах аренды. Клуб хотел договориться с «Ливерпулем» о выкупе прав на игрока, однако сумма, запрашиваемая мерсесайдцами, оказалась слишком высокой для «Кристал Пэлас».

Напомним, что накануне новым главным тренером «Кристал Пэлас» стал Франк де Бур.