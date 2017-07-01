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«Челси» заплатит за Рюдигера 38 млн евро
Сегодня, 18:44 | Источник: Dailystar.co.uk | Редакция: Максим Коджеспиров
Лондонский «Челси» заплатит за трансфер защитника «Ромы» Антонио Рюдигера 38 миллионов евро. Ожидается, что уже на следующей неделе футболист прилетит в Лондон для прохождения медицинского обследования и подписания контракта с «Челси».
В минувшем сезоне защитник сыграл в 36 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.
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