«Челси» заплатит за Рюдигера 38 млн евро

Лондонский «Челси» заплатит за трансфер защитника «Ромы» Антонио Рюдигера 38 миллионов евро. Ожидается, что уже на следующей неделе футболист прилетит в Лондон для прохождения медицинского обследования и подписания контракта с «Челси».

В минувшем сезоне защитник сыграл в 36 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.