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Агент: «Будущее Де Шильо зависит от „Ювентуса“»
Сегодня, 18:58 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Роман Мельник
Джованни Бранчини, агент защитника «Милана» Маттиа Де Шильо, сообщил о том, что будущее игрока теперь зависит от клубов, которые желают его подписать:
«В данный момент всё зависит от „Ювентуса“ либо других клубов, которые желают приобрести игрока.
Ситуация с „Миланом“ сейчас абсолютно прозрачна, мы обо всем договорились. Теперь посмотрим, что произойдет в это трансферное окно».
Главным претендентом на игрока является «Ювентус».
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