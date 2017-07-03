Агент: «Будущее Де Шильо зависит от „Ювентуса“»

Джованни Бранчини, агент защитника «Милана» Маттиа Де Шильо, сообщил о том, что будущее игрока теперь зависит от клубов, которые желают его подписать:

«В данный момент всё зависит от „Ювентуса“ либо других клубов, которые желают приобрести игрока.

Ситуация с „Миланом“ сейчас абсолютно прозрачна, мы обо всем договорились. Теперь посмотрим, что произойдет в это трансферное окно».

Главным претендентом на игрока является «Ювентус».