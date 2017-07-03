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Терри: «Я не мог играть против „Челси“, поэтому выбрал Чемпионшип»
Сегодня, 17:54 | Источник: Skysports.com | Редакция: Роман Мельник
Новичок «Астон Виллы» Джон Терри рассказал о том, что не желал играть против своего бывшего клуба «Челси» в Премьер-Лиге, поэтому среди всех вариантов продолжения карьеры выбрал второй по силе английский дивизион:
«Для меня игра против „Челси“ — вопрос ментальности. Пришлось бы переступить через себя.
Я провел 22 года в этом клубе, 22 невероятных года, и очень этим горжусь. Но теперь наступила новая глава моей жизни, моей карьеры. Желаю „Челси“ в следующем сезоне всего наилучшего, буду пристально за ними следить. Мысленно я буду с ними на все 100 %.
Я выбрал идеальный вариант. Постараюсь за этот год помочь „Астон Вилле“ вернуться в Премьер-Лигу, тогда буду считать, что я справился со своей работой».
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